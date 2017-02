Woerdenaar (71) voor rechter om kinderporno

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 13:30 uur

WOERDEN - De 71-jarige Cees C. uit Woerden staat vanmiddag voor de rechter voor het in bezit hebben, maken en verspreiden van kinderporno. Hij zou dat vanaf 2002 stelselmatig hebben gedaan, zegt justitie.



C. werd in 2010 al eens opgepakt op verdenking van misbruik van kinderen. Hij was in die periode werkzaam op een schooltje in Cambodja.



JONGE JONGENS

Een organisatie die verdachten van kinderprostitutie en kindermisbruik volgt, hield C. in die tijd in de gaten en trok aan de bel toen er aanwijzingen waren dat hij kinderen zou misbruiken en tot prostitutie dwong. Uiteindelijk deden verschillende jonge jongens aangifte.



De Cambodjaanse rechter veroordeelde C. in 2010 tot achttien maanden cel, waarvan hij er uiteindelijk acht uitzat in de beruchte gevangenis in Sihanoukville.



ONRUST

Destijds was over de opgelegde straf in Cambodja onrust omdat die in de ogen van de slachtoffers veel te laag zou zijn. Op internet werd gespeculeerd dat de rechter zou zijn omgekocht, maar bewijs daarvoor werd niet gevonden.



Na zijn detentie kwam C. terug naar Nederland. In 2016 schreef hij op internet dat hij zich opmaakte voor een reis naar Vietnam om daar 'te overwinteren'. Of die reis ook is gemaakt, is niet bekend. Het blog stopte na die laatste publicatie.



BOEK

C. schreef over zijn periode in Cambodjaanse detentie het boek 'Niet voor Watjes' waarin hij schrijft dat hij er door hulporganisaties, het hoofd van de school en omgekochte scholieren in werd geluisd. Ook vertelt hij over de ontberingen in de gevangenis.



Hij heeft altijd volgehouden onterecht te zijn veroordeeld.



