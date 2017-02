Kamer wil soepeler kinderpardon, Dijkhoff spreekt van 'verkiezingsmotie'

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 16:00 uur | update: 18:17 uur

Foto: ANP

BAARN - Het zogenoemde kinderpardon voor kinderen van asielzoekers moet voortaan soepeler worden toegepast. Daarop dringt een meerderheid van de Tweede Kamer aan. Ook regeringspartij PvdA, die ondanks dringende oproepen uit de achterban een ruimere regeling lang niet wilde steunen, ging dinsdag overstag.



Het voorstel kwam van Kamerlid JoŽl Voordewind van de ChristenUnie. "Ik ben blij dat we eindelijk overeenstemming hebben om het kinderpardon te versoepelen. Om in aanmerking te komen voor het kinderpardon geldt een meewerkcriterium wat zo strikt werd nageleefd dat bijna niemand in aanmerking kwam voor het kinderpardon. Vorig jaar was dat maar ťťn kind."



EIGEN LAND

Dat kwam volgens veel partijen doordat de overheid de verantwoordelijkheid voor terugkeer van de kinderen naar eigen land helemaal bij hen legde. Kwam het niet van terugkeer, dan hadden zij zich volgens de diensten al gauw niet genoeg ingespannen.



Zij konden dan geen aanspraak maken op de pardonregeling, die bedoeld is voor in Nederland gewortelde kinderen die wel hebben geprobeerd naar hun land van herkomst terug te keren, maar daarin niet zijn geslaagd.



VOORWAARDE

Het kinderpardon moet niet alleen gelden voor asielzoekersgezinnen die zich hebben ingespannen voor hun uitzetting, maar ook voor hen die voor uitzetting beschikbaar waren, vindt de Kamer. Asielzoekersgezinnen die bekend waren bij overheidsdiensten voldoen mogelijk al aan die voorwaarde.



De leden van de PvdA namen een vrijwel eender plan vorige maand op in het verkiezingsprogramma. Het kinderpardon is al lange tijd een gevoelig thema binnen de partij. Afgelopen zomer voerden de jongens DaniŽl en David uit Baarn nog actie bij een PvdA-congres in Nieuwegein om te voorkomen dat ze zouden worden uitgezet naar Rusland.



DIJKHOFF

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff is niet van plan het kinderpardon voor asielkinderen te verruimen. Hij spreekt van een 'verkiezingsmotie' en laat weten dat het regeerakkoord geen ruimte biedt voor deze wens





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht