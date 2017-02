Politie toont compositietekening van man die Maarssense (77) aanrandde

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 21:00 uur | update: 21:26 uur

MAARSSEN - De politie heeft dinsdagavond een compositietekening vrijgegeven van de man die een 77-jarige vrouw uit Maarssen heeft aangerand. Dat gebeurde vorige maand in haar woning aan de Boomstede. Haar echtgenoot die haar redde raakte daarbij ernstig gewond.



De vrouw werd op 19 januari benaderd door een jonge man die bij haar aan de deur aanbelde. Hij deed zich voor als wijkcoach en probeerde de vrouw te kussen. "Hij duwde mij tegen de kastdeur en pakte mijn billen vast en begon me te kussen", vertelde het slachtoffer dinsdagavond in Opsporing Verzocht.



De echtgenoot van de vrouw schoot daarop te hulp, zei de man in het opsporingsprogramma. "Maar toen ben ik vrij snel kock out geslagen." Hij moest zich daarop in het ziekenhuis laten behandelden aan zijn verwondingen. "Daar hebben ze waargenomen dat hij twee gebroken botten had van z'n bekken tot z'n bovenbeen. Dat was een hele nare ervaring. Zeker op deze leeftijd verwacht je dat niet meer", vertelde het slachtoffer.



De dader ging er na de overval vandoor en is nog steeds spoorloos. De politie sluit niet uit dat hij vaker heeft toegeslagen. "Het kan een impulsieve daad zijn geweest, maar de manier waarop hij heeft opgetreden was best wel koelbloedig. Het zou dus best wel zo kunnen zijn dat het hij dat eerder ergens anders heeft gedaan."



De politie heeft een compositietekening van de veradchte vrijgegeven. Het gaat om een man met een lichtgetinte huidskleur van tussen de 25 en 35 jaar. Hij droeg donkere kleding en had een muts op. Volgens het slachtoffer zat er meer uitdrukking in zijn gezicht dan op de tekening te zien is en had hij had meer sprankelende ogen.



Bureau Hengeveld besteedt woensdag ook aandacht aan de zaak.



