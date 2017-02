Burgemeester Bolsius sluit eethuis Misa definitief

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 19:36 uur | update: 20:20 uur

Het eethuis aan de Soesterweg. Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - Eethuis Miza aan de Soesterweg in Amersfoort moet nog eens drie maanden dicht. Eerder sloot de Amersfoortste burgemeester de horecazaak voor de duur van twee weken, omdat er 100 gram hasj aangetroffen was.



Bij zoekacties in de woningen van personeelsleden van Miza werden daarnaast een vuurwapen, munitie, contant geld en computerapparatuur in beslag genomen.



De horecavergunning voor het bedrijf is ingetrokken, zodat Miza na de sluiting niet meer open kan. Het pand houdt wel een horecabestemming.



