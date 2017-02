Zesde autobrand in een maand tijd in Den Dolder

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 19:45 uur | update: 20:09 uur

De auto raakte ernstig beschadigd. Foto: Menno Bausch

DEN DOLDER - Dinsdagavond was er opnieuw een autobrand in Den Dolder. Op de Dokter J.C. Boswijklaan was een taxibusje van Connexxion aangestoken. Het is de zesde autobrand of poging daartoe deze maand.



De politie houdt al extra toezicht. Wie er achter de branden zit is nog een raadsel. Na de vorige brand liet de politie weten dat sporen en verklaringen van getuigen worden onderzocht op mogelijke overeenkomsten.



De politie verzocht getuigen eerder om eventuele camerabeelden en/of foto's te delen via een online tipformulier.



OVERZICHT BRANDEN:

- Dinsdag 21 febrauari 19.11 uur: voertuigbrand Dokter J.C. Boswijklaan

- Woensdag 15 februari 11.20 uur: autobrand Hermelijnlaan.

- Zaterdag 11 februari: poging brandstichting Schröder van der Kolklaan

- Donderdag 9 februari 19.00 uur: autobrand Dr. Ramaerlaan

- Dinsdag 7 februari: poging brandstichting Dassenlaan

- Vrijdag 3 februari rond 20.30 uur: autobrand Hezer Engweg



