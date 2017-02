Brandweer haalt meisje uit de boom in Zeist

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 19:46 uur | update: 20:36 uur

De brandweer kwam in actie in Zeist. Foto: Menno Bausch

ZEIST - De brandweer in Zeist is dinsdag in actie gekomen, omdat er een meisje in een boom geklommen was en er niet meer vanaf durfde.



Met behulp van een hoogwerker hebben de hulpverleners het meisje uit de boom kunnen halen.



Voor zover bekend is het kind slechts met de schrik vrijgekomen.



