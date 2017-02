Zes iMacs gestolen uit kantoorpand Abcoude

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 20:56 uur | update: 21:00 uur

Het kantoorpand aan de Amsterdamsestraatweg. Foto: Peters Hotnews

ABCOUDE - Dieven hebben zes dure iMac-computers gestolen uit een kantoorpand in Abcoude. De medewerkers van het communicatiebureau aan de Amsterdamsestraatweg ontdekten de diefstal dinsdagochtend.



De daders wisten het pand in de nacht van maandag op dinsdag binnen te komen door een glazen deur in te slaan. Omdat het alarm afging, kwam de politie snel in actie.



Maar de agenten waren te laat om de verdachten in de kraag te kunnen grijpen. De verdachten konden er daardoor met de zes computers vandoor gaan.



Het bedrijf laat via Facebook weten dat de daders goed op beeld staan. "Dus mochten jullie iMacs aangeboden krijgen, kijk dan goed of ze niet van ons zijn. De politie is nu met groot onderzoek bezig, want gelukkig staan de daders volop in beeld op de bewakingscamera."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht