VVD-Tweede Kamerlid Potters nieuwe burgemeester De Bilt

Potters is nu nog Tweede Kamerlid voor de VVD. Foto: ANP

DE BILT - Sjoerd Potters wordt de nieuwe burgemeester van De Bilt. De gemeenteraad heeft hem dinsdagavond voorgedragen. De VVD'er is nu nog Tweede Kamerlid voor zijn partij. Daarvoor was hij onder meer wethouder in Waalwijk en gemeentesecretaris.



"Wij zijn blij deze krachtige en betrokken persoon voor benoeming als burgemeester van De Bilt te kunnen voordragen," aldus Johan Slootweg, voorzitter van de vertrouwenscommissie. "De commissie acht hem zeer geschikt om de gemeente samen met de wethouders en raad te besturen".



De 43-jarige liberaal volgt partijgenoot Gerritsen op, die burgemeester is geworden in Almelo. Bas Verkerk is op dit moment nog waarnemer in De Bilt. Als de minister van Binnenlandse Zaken geen problemen ziet in de benoeming, kan Potters in april geÔnstalleerd worden.









