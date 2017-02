Gewonde bij gewapende overval op horeaczaak Veenendaal

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 22:37 uur | update: 22:43 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

VEENENDAAL - De politie is op zoek naar twee gemaskerde overvallers die dinsdagavond toesloegen in Veenendaal. Ze hadden het gemunt op een horecagelegenheid aan de Kerkewijk.



Bij die overval is een gewonde gevallen. Hoe ernstig is onduidelijk, maar de politie zegt dat het slachtoffer aanspreekbaar was. De daders sloegen daarna op de vlucht.



Ze hadden bivakmutsen op en droegen allebei een trainingspak. Of ze geld hebben buitgemaakt is niet bekend gemaakt.





