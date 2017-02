Auto in vuur en vlam in Baarn

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 05:45 uur | update: 06:00 uur

BAARN - In Baarn is vannacht een auto in brand gevlogen op de Thorbeckelaan. Het is de tweede keer in een halve week tijd dat de brandweer in die buurt moet uitrukken voor een voertuigbrand.



Het vuur brak rond 03.45 uur uit. De Skoda was eigendom van een bewoner van de Groen van Prinsterlaan. De eigenaar probeerde zijn auto nog met een emmer water te blussen, maar daarvoor bleek de vuurhaard te groot.



ZWAAR BESCHADIGD

Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, raakte het voertuig zwaar beschadigd. De politie doet onderzoek naar de mogelijke oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.



Naar aanleiding van de autobrand van zondag op de Schaepmanlaan zo'n 150 meter verderop, deed de politie een getuigenoproep. Onduidelijk is of de twee branden iets met elkaar te maken hebben.



