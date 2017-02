Provincie Utrecht meest gul voor ov-reiziger

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 06:01 uur | update: 06:19 uur

PROVINCIE UTRECHT - Van alle provincies geeft Utrecht dit jaar per inwoner het meeste geld uit aan openbaar vervoer. Het gaat om een bedrag van 118 euro per persoon. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dat bekendgemaakt.



Het bureau onderzocht wat de verwachte begroting is voor dit jaar voor alle provincies.

Volgens het CBS springt Utrecht er op dit gebied boven uit. "Dat komt omdat Utrecht in het centrum van het land ligt en daardoor een verkeersknooppunt is voor treinen en bussen", vertelt een woordvoerder van het CBS.



"De provincie moet zorgen dat de trein goed bereikbaar is, daarom wordt er meer geld aan uitgegeven om dat te kunnen bewerkstelligen."



De provincie Noord-Brabant geeft per inwoner het minst uit aan openbaar vervoer: 37 euro. In Noord- en Zuid-Holland is het bedrag weliswaar nog lager met zo'n 25 euro per inwoner, maar daar wordt het openbaar vervoer deels betaald uit andere middelen.



In totaal geeft de provincie Utrecht 150 miljoen euro uit aan openbaar vervoer. Cijfers over vorige jaren zijn niet bekendgemaakt.



