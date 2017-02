"Diep van binnen wil elke roker stoppen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 06:23 uur | update: 06:44 uur

UTRECHT - Hoe help je mensen van het roken af? Huisarts Mirjam de Kleijn uit De Meern zet zich actief in voor een rookvrije maatschappij in en krijgt daarbij hulp van instanties als FC Utrecht, de gemeente en het UMC Utrecht. De Kleijn is genomineerd voor de Rookvrje Generatie Awards en hoort vandaag of ze de prijs in ontvangst mag nemen.



De sigaret was regelmatig onderwerp van gesprek in de praktijk van Mirjam de Kleijn, vertelt ze. "Door mijn werk als huisarts, zie ik heel veel mensen die ziek zijn geworden van de gevolgen van roken. Ik zie ook veel mensen die verslaafd zijn aan roken."



Voor de patiënten van De Kleijn was een advies om niet te gaan roken lang niet altijd voldoende. "Ik denk dat ik als huisarts wel kan adviseren, maar uiteindelijk kunnen we in de maatschappij een veel grotere bijdrage leveren door rookvrije omgevingen te maken."



Met rookvrije ruimten staan kinderen niet meer bloot aan nicotine, zo betoogt de huisarts. "Gevolg is dat ze later niet de keuze maken om te gaan roken." Volgens haar zijn er vaak maar kleine aanpassingen nodig. "Je ziet vaak dat er voor de deur bij bedrijven wordt gerookt. Daar kun je beleid op maken, door bijvoorbeeld bordjes op te hangen."



Rookgedrag wordt door de overheid al zwaar ontmoedigd, onder meer door accijnzen op tabak en gebiedsverboden. Vanwege deze regels tegen rokers ontvangt De Kleijn regelmatig kritiek.



"Ik snap die argumenten heel goed, maar vaak is het de sigaret die spreekt en niet de persoon zelf. De roker zelf wil diep in zijn hart stoppen, die wil af van die verslaving. Want behalve dat je er ziek van kunt worden, word je ook geleefd door de sigaret."



Dat ze genomineerd is voor de Rookvrije Generaties Awards, vindt De Kleijn een grote eer. "Ik denk dat het een mooie manier is om aandacht voor dit thema te krijgen." Naast De Kleijn is ook de Utrechtse sportvereniging Kampong genomineerd voor de Rookvrije Generatie Awards.



