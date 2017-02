Koningin Máxima naar Buzinezz Forum in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 09:22 uur | update: 10:24 uur

Koningin Máxima spreekt de bezoekers van het Buzinezz Forum toe. Foto: RTV Utrecht / Caroline Geijsman

UTRECHT - Koningin Máxima opent vandaag het Buzinezz Forum in de Social Impact Factory in Utrecht. De organisatie begeleidt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpt hen aan het werk.



"De Buzinezzclub laat jongeren zien dat alles mogelijk is en we geven ze ook de vaardigheden en het netwerk om hun dromen te realiseren", zegt Leo van Loon, oprichter van de Buzinezzclub.



"Wij krijgen de jongeren vanuit de sociale diensten, die begeleiden wij vervolgens. We geven ze een mini-MBA (Master of Business Administration, red). en vrijwilligerscoach. Dit is iemand met een baan of bedrijf die aangeeft iemand wel vooruit te willen helpen."



Daarna stapt de Buzinezzclub naar een gemeente. "We zeggen dan: we willen geen euro vooraf. Pas als de jongeren geen uitkering meer krijgen en er dus door de gemeente wordt bespaard doordat ze niets meer hoeven uit te keren, dan willen we als investeerder een deel van die besparing terug hebben." De investeerders zijn onder meer het Oranje Fonds en ABN AMRO.



VERTROUWEN

Belangrijk bij de werkwijze van de Buzinessclub is om de jongeren vertrouwen te geven, zegt Van Loon. "Je moet wel een kans krijgen, want de situatie waarin sommige jongeren opgroeien, is niet altijd bijster florisant."



Tijdens het Buziness Forum spreekt koningin Máxima de bezoekers toe. Ook worden er awards uitgereikt aan bedrijven die een sociaal werkgever zijn.



