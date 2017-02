Verplaatsing megazwaar bouwwerk Nieuwegein van start

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 09:57 uur | update: 10:36 uur

Deze grote hijskraan gaat de kazemat omhoog tillen. Foto: Twitter Rijkswaterstaat (Foto 1 van 2) Acteurs gaan het aanwezige publiek vermaken. Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij (Foto 2 van 2) ‹ ›

NIEUWEGEIN - Langs het Lekkanaal bij Nieuwegein wordt vandaag een historisch verdedigingswerk van 1,2 miljoen kilo verplaatst. De zogenoemde kazemat moet wijken vanwege de verbreding van het Lekkanaal en de verbouwing van de Prinses Beatrixsluis.



Het is een gigantische operatie. Daarom is publiek welkom om te komen kijken. Ze krijgen een ontbijt, er is een speciaal persvak ingericht en er lopen acteurs rond als soldaten. Ook is een archeoloog aanwezig om informatie te geven over het bouwwerk.



De 81 jaar oude kazemat wordt ongeveer 150 meter verderop gezet. Dat gebeurt via een speciaal aangelegde baan die het enorme gewicht moet kunnen dragen. De operatie wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en aannemer Sas van Vreeswijk.



UNESCO

Als er tijdens het verplaatsen iets mis gaat met het historische bouwwerk, zou dat een kleine ramp zijn. "Het maakt onderdeel uit van een rijksmonument", zegt Jacqueline ter Lindert van Rijkswaterstaat. "En die is ook genomineerd voor de Unesco Wereld Erfgoedstatus."



Om 9.30 is het officiële startschot gegeven voor de verplaatsing. Geïnteresseerden kunnen tot 15.00 uur komen kijken, maar de meeste actie zal vermoedelijk in de ochtend te zien zijn.



Meer info over de verplaatsing is te vinden op de site van Rijkswaterstaat. Op hun Facebook-pagina kunt u live meekijken met de verplaatsing.



