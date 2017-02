Donderdag kans op zware windstoten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 08:18 uur | update: 09:59 uur

DE BILT - Het KNMI waarschuwt voor zware tot zeer zware windstoten die vanaf donderdagmiddag in het hele land kunnen voorkomen.



Het weerinstituut heeft daarom alvast code geel uitgegeven voor donderdag vanwege zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. De waarschuwing geldt voor het hele land en is in de provincie Utrecht vanaf 14.00 uur van kracht.



Aan de westkust en boven het IJsselmeer is er zelfs kans op zeer zware windstoten van 100 tot 130 kilometer per uur, aldus het KNMI. In de nacht van donderdag op vrijdag neemt de wind weer af.



