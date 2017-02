Woerden zet duurzame bedrijven in het zonnetje met prijs

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 07:02 uur | update: 10:19 uur

Foto: duurzaamheidsprijswoerden.nl

WOERDEN - Woerden is op zoek naar duurzame bedrijven en organisaties in de gemeente die een steentje bijdragen aan milieuvriendelijke vernieuwingen in de maatschappij. De ondernemer die zich het meest onderscheidt, wint de Duurzaamheidsprijs Woerden.



"De prijs is on het leven geroepen omdat we het belangrijk vinden dat onze inwoners zien dat ondernemingen bezig zijn met duurzaamheid", vertelt jurylid en D66-raadslid Heerd Jan Hoogeveen. "Deze prijs is een goede manier om deze ondernemers in het zonnetje te zetten en anderen te inspireren."



Hoogeveen zag voorgaande jaren dat sommige ondernemingen de duurzaamheidsgedachte al flink hebben doorgevoerd in hun bedrijfsvoering. "Dat gaat verder dan alleen zonnepanelen en dubbele beglazing."



SIEGERT

Een mooi voorbeeld is volgens Hoogeveen de winnaar van vorig jaar. "Bakkerij Carl Siegert uit Harmelen won toen de prijs. We kennen hen van de broodjes die je krijgt als je met KLM vliegt. Deze bakkerij heeft de duurzaamheidsgedachte in het bedrijf doorgevoerd door de koelingen te verduurzamen, maar ook het wagenpark."



Vandaag is de laatste mogelijkheid om bedrijven aan te melden voor de prijs. Dit kan door een e-mail te sturen naar de organisatie.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht