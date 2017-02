"Agent Landelijke Eenheid lekte info aan criminelen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 08:25 uur | update: 10:20 uur

Foto: ANP Koen van Weel

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - De politieagent van de Landelijke Eenheid in Driebergen die is opgepakt vanwege het lekken van informatie, zou opsporingsinformatie hebben gegeven aan een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. Dat meldt de NRC op basis van gesprekken met hooggeplaatste politiefunctionarissen.



De agent werkte voor de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), die verantwoordelijk is voor de bescherming van leden van het Koninklijk Huis, maar ook diplomaten en politici die bedreigd worden zoals Geert Wilders.



Volgens de NRC gaat het om een ervaren agent die verantwoordelijk was voor het verkennen van omgevingen waar bewaakte personen op bezoek zouden komen. Hij voerde zogeheten 'omgevingsscans' uit. De verdachte had voor zijn werk toegang tot databases met zeer vertrouwelijke inlichtingen, aldus de krant.



De ontmaskering gebeurde toevallig. Een misdaadgroep van de politie merkte dat verdachten beschikten over geheime opsporingsinformatie. Onderzoek wees daarna uit dat de informatie was gelekt door een agent van de dienst beveiliging. Collega's zouden eerder al vermoedens hebben gehad.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht