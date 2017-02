Zeist toont vernieuwd centrum met 3d-animatie

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 08:10 uur | update: 10:19 uur

Een impressie van het vernieuwde centrum van Zeist. Foto: Gemeente Zeist

ZEIST/ZEIST - Zeist heeft grote plannen met het centrum, maar hoe dat er concreet uit komt te zien, is voor veel inwoners nog onduidelijk. De gemeente doet daarom vanavond de plannen uit de doeken met een 3d-animatie.



"Iedereen die geïnteresseerd is, willen we meenemen in onze plannen", vertelt wethouder Marcel Fluitman. "We zijn druk bezig geweest om te kijken hoe het centrum eruit moet gaan zien. De ontwerpteams hebben tekeningen gemaakt, die zijn aan elkaar gezet en dat is het totaalplaatje geworden. Hoe kun je dat beter laten zien aan de hand van een driedimensionale animatie?"



BRUISEND HART

Zeist wil van het centrum een meer bruisend hart van de gemeente maken. "We willen een uitstraling van groen, gezond en gastvrij, rekeninghoudend met de historie van Zeist. Maar we willen ook meegroeien met veranderingen in de samenleving", vertelt wethouder Marcel Fluitman.



De straat wordt opgeknapt, er komen nieuwe lantaarnpalen en er is straks meer ruimte voor groen, zitjes en terrassen. "We zijn ook druk met ondernemers bezig. Zo werken we samen met winkeliers om bijvoorbeeld gevels aan te passen of om evenementen te organiseren."



De animatie die vanavond getoond wordt, moet de plannen voor inwoners nog concreter maken. "Zo zie je precies in de animatie waar de terrassen komen en waar de markt gepland wordt. De markt loopt nu nog wat schuin af, maar dat wordt egaal getrokken zodat het mooi is voor evenementen. Ook het Emmaplein wordt veel groener."



De plannen worden vanavond om 20.00 uur getoond in de raadszaal van de gemeente.



