Studentenflats Lieflandlaan worden monument

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 10:28 uur | update: 10:29 uur

Eén van de drie woontorens van het Tuindorp-West complex. Foto: Google Street View

UTRECHT - De studentenflats aan de Van Lieflandlaan en de Willem Schuylenburglaan hebben een monumentstatus gekregen. Dat betekent dat de gemeente Utrecht de gebouwen niet mag afbreken.



De 'architectonische waarde' van de jaren 70-bouwwerken moet op peil blijven, dus ook bij een verbouwing moeten aan allerlei regels voldaan worden. Dat schrijft universiteitsmedium DUB.



Het complex in Tuindorp-West is volgens de gemeente bijzonderder dan het IBB, het oudste studentencomplex van de stad. Volgens DUB gaat het met name over de typische indeling van de wooneenheden.



Ook andere gebouwen zijn gemeentelijk monument geworden: de Neudeflat, de Stadionflat bij de Galgenwaard, de brug over het Merwedekanaal en verkeersplein de Berekuil.



