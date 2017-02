Henk K.: "Dit is een wraakactie van mijn drugsgebruikende kinderen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 11:37 uur | update: 13:24 uur

Henk K. in de rechtszaal in Utrecht. Foto: RTV Utrecht / Rik Dogger

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Henk K. uit Bunschoten denkt dat de zaak die tegen hem is aangespannen vanwege grootschalige mishandeling en seksueel misbruik een wraakactie is van zijn "drugsgebruikende kinderen".



Dat zei hij woensdag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Utrecht. De rechter bepaalde dat K. voorlopig vast moet blijven zitten in afwachting van het verdere proces.



KETTINGZAAG

De 58-jarige verdachte zou onder meer een van zijn zoons met een draaiende kettingzaag hebben bedreigd. In de rechtszaal waren woensdagochtend ook de vrouw en twee kinderen van K. aanwezig, meldt verslaggever Mark van der Wel die bij de rechtszaak aanwezig is. De dochters die eerder aangifte deden, zijn er niet bij.



Bij aanvang van de zitting werden moeder en dochters de zaal uit gestuurd omdat zij later zullen getuigen in de zaak. "Dit is niet een heel ongebruikelijke beslissing omdat het nu gaat over onderzoeksvragen die beïnvloed kunnen worden", aldus verslaggever Mark van der Wel.



Tijdens de zitting vroeg de advocaat van K. om de intermediair van de familie te horen als getuige, deze maakte de gezinssituatie jarenlang van dichtbij mee. Ook wil hij een jongen horen die zou kunnen zeggen dat een van de dochters die aangifte deed "net zo hard liegt als dat een paard holt", aldus advocaat Maalsté.



INBRAAK

Ook een kwestie rond een inbraak in het huis van K. kwam tijdens de regiezitting aan de orde. K. deed destijds aangifte van een inbraak waarvan hij twee van zijn dochters verdenkt. Na die aangifte deden zijn dochters vervolgens aangifte.



"De politie doet geen onderzoek naar die inbraak, terwijl deze zaak er wél mee te maken heeft", zei de advocaat in de rechtszaal. "De verklaringen van de dochters komen in een ander daglicht te staan als ze daadwerkelijk hebben ingebroken."



ZEDENDELICT

De advocaat wilde dat zijn cliënt op vrije voeten komt. Volgens hem is er maar één kind geweest dat aangifte heeft gedaan van één zedendelict. "Dit is niet stelselmatig, maar één keer. Niemand heeft een gedragsverandering bij haar gezien en dat is opmerkelijk als er misbruik zou zijn geweest."



Volgens de officier van justitie groeiden de kinderen van de vader op in isolement en kregen ze geen seksuele voorlichting. Dit zou volgens het OM een verklaring kunnen zijn waarom er geen gedragsverandering was te zien na het misbruik. Justitie denkt ook dat er sprake is van meer misbruik en schat de kans op herhaling als zeer groot. "Hij heeft agressie die hij botviert op anderen."



AANGIFTEN

Meerdere kinderen van K. deden eerder aangifte tegen hun vader. Het OM dacht dat nog een aantal kinderen dat zou doen, maar dat is volgens zijn advocaat niet gebeurd. Ondanks dat, telt het dossier toch al ruim duizend pagina's.



K. kwam eerder in het nieuws toen hij in 2006 weigerde zijn zoontje Cornelius met zware brandwonden naar het brandwondencentrum te brengen. In plaats daarvan behandelde hij de wonden met Boegemzalf.



