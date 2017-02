Sneijder wil amateurclub DHSC live op tv

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 12:40 uur | update: 12:40 uur

UTRECHT - Wesley Sneijder zet zich in voor zijn oude amateurclub DHSC uit Ondiep. Op Facebook roept hij op een stem uit te brengen op de vereniging, zodat de kampioenswedstrijd live wordt uitgezonden op televisie.



"Stem allemaal via onderstaande link en laat het gebeuren voor de mooiste amateurclub van Utrecht", schrijft de Oranje-voetballer. De actie is bedacht door FOX Sports. Het voetbalelftal dat de meeste stemmen krijgt krijgt een live-registratie op de betaalzender cadeau.



Sneijder roept ook zijn Engelstalige volgers op te stemmen op DHSC. "Ik ben trots op deze club en de mensen."



Vorig jaar werd ook al bekend dat de middenvelder, die speelt voor het Turkse Galatasaray, zich financieel gaat inzetten voor zijn oude club. Doel is dat het eerste team in de top van de eerste klasse komt te spelen. Momenteel komt DHSC uit in de tweede klasse.



