Redding Fluor kost Amersfoort ruim 3 ton

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 12:59 uur | update: 13:03 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - De redding van poppodium Fluor kost de gemeente eenmalig 324.500 euro. Dat schrijft het AD.



Volgens de krant is het gemeentebestuur akkoord met de eenmalige kapitaalinjectie. De helft van deze bijdrage is nodig om het tekort op de begroting voor dit jaar weg te werken. Met de rest kan geïnvesteerd worden in een nieuwe keuken en kassa's.



De 324.000 euro komt bovenop de 230.000 euro die het podium in november kreeg om de deuren open te houden. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad of het bedrag daadwerkelijk wordt overgemaakt aan het theater vlakbij het Eemplein.



