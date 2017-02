Wietplantage opgerold op woonwagenkamp Overvecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 14:11 uur | update: 14:40 uur

Foto: Michiel van Beers (Foto 1 van 3) Foto: Michiel van Beers (Foto 2 van 3) Foto: Michiel van Beers (Foto 3 van 3) ‹ ›

UTRECHT - De bewoner van een woonwagenkamp aan de Moezeldreef in de Utrechtse wijk Overvecht is woensdagochtend aangehouden. De politie ontdekte bij een inval een flinke hennepkwekerij in zijn woning.



Op het kamp zijn 700 planten aangetroffen. De hennep is door de agenten in beslag genomen.



De politie heeft de woning met speurhonden doorzocht op de aanwezigheid van vuurwapens of grote hoeveelheden geld. Het is niet bekend of die zoektocht tot resultaten heeft geleid.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht