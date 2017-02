OM: acht maanden cel voor pedo-verdachte Cees C.

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 14:26 uur | update: 14:28 uur

Foto: Facebook

WOERDEN - Cees C. moet van het OM een jaar de cel in, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De 71-jarige Woerdenaar stond woensdag voor de rechter op verdenking van bezitten, maken en verspreiden van kinderporno.



Justitie kwam de man op het spoor na een tip over een seksreis die hij zou willen maken in Vietnam. Bij een huiszoeking vond de politie honderden kinderpornografische foto's en enkele tientallen filmpjes.



Eerder werd C. al veroordeeld in Cambodja wegens kindermisbruik. Volgens het OM is de kans groot dat de Woerdenaar opnieuw in de fout gaat. Daarom moet hij ook behandeld worden.



Cees C. gaf in de rechtbank toe dat hij op jonge jongens valt en dat hij de kinderporno in de jaren 90 heeft gedownload. "Het is strafbaar, dat weet ik", zei hij woensdag in de rechtbank.



Ook voegde hij toe dat hij het onterecht vindt dat pedofilie als een geestelijke stoornis wordt gezien. "Het is een geaardheid."



De rechter doet over twee weken uitspraak.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers RTV Utrecht, zeer triest dat jullie zo'n foto openbaar maken.. Stephan uit Utrecht | 22-02-2017 14:36 uur

Nieuwsoverzicht