Amersfoortse tieners opgepakt na inbraak

AMERSFOORT - De politie heeft dinsdag twee jongens van 16 en 17 jaar aangehouden omdat ze hadden ingebroken bij een huis in de wijk Nieuwland.



Een oplettende getuige zag het duo rond 13.00 uur bij een huis aan de Zoete Aagtgaarde staan, even later reden ze weg op een scooter.



De getuige belde de politie en de ingeschakelde agenten vonden de scooter op de Meridiaan, een stuk verderop in de stad.



De 17-jarige verdachte werd in de buurt aangehouden en meegebracht naar het politiebureau. De 16-jarige werd even later aangehouden in zijn huis.



