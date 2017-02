Audi cabrio gezocht na ongeluk Rivierenwijk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 15:55 uur | update: 16:03 uur

UTRECHT - De politie in Utrecht onderzoekt verschillende misdrijven in Rivierenwijk.



Een bestuurder van een grijze Audi cabrio ging er woensdagochtend vandoor na een ongeluk, waarbij een jongen op een scooter werd aangereden. De aanrijding vond plaats op de Vondellaan. De scooterrijder kwam er zonder kleerscheuren vanaf.



De wijkagent is daarnaast op zoek naar getuigen van drie woninginbraken aan de Merwedekade, in de Maasstraat en Grevelingenstraat. Ook zoekt de politie in Riverenwijk getuigen van een straatroof op de Rijnlaan.







