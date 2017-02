Wijkse wethouder Burger stopt definitief

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 16:05 uur | update: 16:05 uur

Foto: Website SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE - Wethouder Jan Burger van Wijk bij Duurstede legt zijn taken definitief neer. Hij was al sinds december uit de running om gezondheidsredenen.



"Uit medisch onderzoek is gebleken dat volledig herstel niet voor de hand ligt", schrijft de gemeente in een persbericht.



Burger was ruim tien jaar wethouder. De SP'er werd vorig jaar genomineerd voor 'beste lokale bestuurder' in de categorie kleine gemeente.



MEELEVEN

"We leven allen mee met Jan en zijn familie", zegt burgemeester Tjapko Poppens. "Het is zwaar voor hem om op deze relatief jonge leeftijd te moeten stoppen, terwijl hij nog zoveel ambities heeft. We hopen dat Jan en zijn familie samen nog waardevolle jaren mogen meemaken."



Burger wordt opgevolgd door Jeroen Brouwer. Hij is momenteel al waarnemend wethouder en wordt 7 maart officieel geïnstalleerd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht