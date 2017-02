Morgen minder treinen vanwege storm

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 16:04 uur | update: 16:12 uur

UTRECHT - Vanwege de verwachte storm rijden er donderdag in het hele land minder treinen.



Weerbureaus geven aan dat windkracht 9 tot 10 kan worden bereikt, met uitschieters naar windkracht 11. Door minder treinen te laten rijden ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen, aldus de NS. Op de meeste trajecten rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier.



TAKKEN EN BOMEN

Volgens de NS leert de ervaring dat bij hoge windsnelheden bomen en takken op het spoor kunnen vallen, waardoor treinen niet kunnen rijden. Ook kan schade ontstaan aan bijvoorbeeld bovenleidingen of rails doordat rondwaaiend materiaal daarin belandt.



EXTRA STORINGSPLOEGEN

ProRail houdt extra storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand om eventuele problemen snel op te lossen, zoals het wegslepen van gestrande treinen.



Reizigers krijgen het advies om de weerberichten goed in de gaten te houden en vlak voor de reis de Reisplanner te raadplegen. Ook moeten zij rekening houden met langere reistijden of drukte.



De verwachte storm kan ook nog effecten hebben voor de dag erna. Sporen en bovenleidingen kunnen beschadigd zijn en treinen staan misschien nog niet op de juiste plek.



