Eerste vluchtelingen Einsteindreef komen volgende week

UTRECHT - Over precies een week worden de eerste bewoners van de vluchtelingenopvang aan de Einsteindreef in Overvecht verwacht. Acht kamers, waarop vier mensen kunnen slapen, zijn inmiddels gereed.



De meeste asielzoekers die komen hebben de Syrische nationaliteit, laat een woordvoerder van het COA weten. Ze komen vanaf woensdag 1 maart.



Pas in mei is het gebouw naar verwachting helemaal af. De bouw liep vorig jaar vertraging op. Aanvankelijk hadden de asielzoekers al een stuk eerder moeten komen.



De asielzoekers blijven tot maximaal eind 2018 in het pand wonen. Daarna worden er 230 huurwoningen gemaakt. Ook wonen er momenteel al 38 jongeren die hebben meegeholpen met verbouwen.



