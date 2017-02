Zeer drukke avondspits: files op A2, A27 en A28

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 17:03 uur | update: 17:08 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - De woensdagavondspits verloopt door regen en ongelukken zeer druk. Rond 16.30 uur telde de VID op alle Nederlandse snelwegen in totaal 260 kilometer file.



De drukte is opmerkelijk, omdat een deel van het land op vakantie is. Veel files komen door de regen.



Bij ons in de regio is het vooral druk op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen en tussen Breukelen en knooppunt Oudenrijn. Op de A27 stond een file tussen Hilversum en Bilthoven en op de A28 tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd.



Buiten onze regio was het vooral raak bij Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk op de A4. Het allerdrukst is het rond Rotterdam.



Nooit eerder (sinds begin metingen in 2002) zag de VerkeersInformatieDienst een woensdagavondspits in de voorjaarsvakantie die zo druk was.



