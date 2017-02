Turntalent gezocht: op zoek naar de Utrechtse Sanne Wevers

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 17:03 uur | update: 17:07 uur

Foto: Turn4U

UTRECHT - Utrechtse turners opgelet: zondagmiddag 12 maart is er een open talentendag in turnzaal Welgelegen aan de Grebbeberglaan.



"Ben jij net zo lenig als olympisch kampioen Sanne Wevers en sta jij het liefst de hele dag op je handen?", schrijft Turn4U, de overkoepelende vereniging die als missie heeft om de turnsport in Utrecht naar een hoger plan tillen.



Turn4U zoekt talentvolle meisjes die zijn geboren in 2011 en 2010, van bewegen houden en de basisprincipes van de turnsport graag zouden willen leren of verder willen ontwikkelen. Voor oudere meisjes (geboortejaar 2009 en eerder) zijn er enkele plekken beschikbaar en is aanmelden enkel mogelijk op advies van een trainer.



"Tijdens de talentendag zullen we spelenderwijs kijken naar fysieke kwaliteiten zoals kracht, lenigheid, coŲrdinatie, snelheid en houding. Daarnaast kijken we naar persoonskenmerken en ontwikkelperspectieven zoals motivatie en de manier waarop aanwijzingen worden vertaald naar het lichaam."



Aanmelden kan tot en met 5 maart.



