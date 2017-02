Meer Utrechtse energiefraudeurs tegen de lamp

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 06:00 uur

Bij hennepkwekerijen is vaak sprake van onveilige elektrische bedrading. Foto: ANP

UTRECHT - Het aantal gepakte energiefraudeurs in de provincie Utrecht is vorig jaar flink opgelopen. Netbeheerder Stedin trof in 2016 366 keer fraude aan. In 196 gevallen ging het hierbij om een hennepkwekerij.



De cijfers laten een aanzienlijke stijging zien ten opzichte van het jaar ervoor. In 2015 zijn 295 energiefraudeurs betrapt, waarbij het in 169 gevallen een wietplantage betrof.



GOEDKOOP FRAUDEREN

Stedin ziet graag dat het Openbaar Ministerie fraudeurs harder aanpakt. Nu hoeft een betrapte knoeier alleen de netto gestolen kWh energie terug te betalen aan de netbeheerder. Dit zogenoemde "netverlies" ligt veel lager dan de prijs die de eerlijke consument betaalt.



Daarmee is valsspelen te aantrekkelijk, meent Dave de Wit, hoofd fraudebestrijding bij Stedin. "Wie energiefraude pleegt wordt niet bestraft, maar krijgt eigenlijk een korting van ongeveer 70 procent op de kWh-prijs. Dit is oneerlijk tegenover de consument die wel netjes zijn volledige energierekening betaalt."



SLIMMERE CRIMINELEN

Extra aandacht gaat uit naar fraude met wietplantages. Houders van hennepkwekerijen rommelen vaak met onveilige elektrische bedrading waardoor de kans op kortsluiting en brand groot is. Dit kan levensgevaarlijke situaties opleveren voor de kweker of bewoner zelf, maar ook voor de nietsvermoedende buren.



Het overgrote deel van de wietplantages blijft onontdekt, geeft een woordvoerder toe. De georganiseerde misdaad maakt het steeds moeilijker om illegale praktijken op te sporen. "Ze zijn erg slim in het verbergen van hennepkwekerijen, bijvoorbeeld door ventilatie te maskeren", aldus De Wit. "Landelijk zien we dat er minder hennepkwekerijen zijn aangetroffen."



Vorig jaar ontwikkelde Stedin een nieuwe meettechniek waarmee actief hennepkwekerijen in het elektriciteitsnet gevonden kunnen worden. Met deze techniek zijn in 2016 succesvol de eerste kwekerijen ontdekt. Ook dit jaar zal de netbeheerder deze techniek toepassen in tienduizenden elektriciteitsstations.



TOP DRIE

Gemeente Utrecht scoort als grootste stad logischerwijs het hoogst. Daar zijn 108 gevallen van fraude geconstateerd, waarbij het 49 keer om een hennepkwekerij bleek te gaan. Amersfoort (39 keer fraude) en Nieuwegein (28 keer) completeren de top drie van 2016.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht