Pegida houdt op 4 maart protestmars in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 19:01 uur | update: 19:05 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Anti-islambeweging Pegida mag op zaterdag 4 maart een protestmars lopen in de Utrechtse binnenstad.



Burgemeester Jan van Zanen wees eerdere verzoeken af uit veiligheidsoverwegingen. Wel mocht de beweging deze maand een paar keer demonstreren, onder meer op de Mariaplaats.



Pegida en de gemeente Utrecht zijn in overleg gegaan en 4 maart is als geschikte datum uit de bus gekomen. Pegida-voorman Edwin Wagensveld zei vorige week al dat er binnen een paar weken een mars zou plaatsvinden. "We weten nu aan welke voorwaarden wij moeten voldoen en waaraan de gemeente moet voldoen", zei hij.



Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat iedere aanvraag voor een demonstratie of mars serieus wordt bekeken. Of een aanvraag wordt gehonoreerd, is onder meer afhankelijk van evenementen die tegelijkertijd plaatsvinden, zoals een thuiswedstrijd van FC Utrecht.



Bij eerdere betogingen van Pegida kwam het tot relletjes tussen aanhangers van rechts en links.



