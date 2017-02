Storm op komst: wat kunt u verwachten?

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 19:16 uur | update: 19:32 uur

UTRECHT/DE BILT - Het zal u vast niet zijn ontgaan; het gaat donderdagmiddag stormen. Zowel weggebruikers als reizigers met het openbaar vervoer moeten rekening houden met flinke vertragingen.



Het KNMI heeft alvast code geel afgegeven voor donderdag. Het weerinstituut in De Bilt voorziet in het hele land zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur en aan de kust 100 tot 130 kilometer per uur.



MINDER TREINEN

De NS laat donderdag preventief minder treinen rijden. "De ervaring leert dat bij dergelijke windsnelheden bomen en takken op het spoor kunnen vallen, waardoor treinen niet kunnen rijden", aldus de NS.



Door minder treinen te rijden ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen, zo is het beleid van het spoorbedrijf bij slechte weersomstandigheden. Op de meeste trajecten rijden de treinen donderdag elk half uur in plaats van elk kwartier.



VERKEER

Ook op de wegen en op het water wordt donderdag overlast voorzien. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met gevaarlijke rijomstandigheden door zware windstoten.



Verkeersdienst VID raadt mensen af om in de middag met aanhangwagens of lege vrachtwagencombinaties de weg op te gaan. Rederij Doeksen in Harlingen laat minder veerboten naar de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland varen.



