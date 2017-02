Utrecht verkoopt biebpand met huurder Broese

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 20:27 uur | update: 21:10 uur

Foto: Broese Boekverkopers Facebook

UTRECHT - De gemeente Utrecht gaat het pand aan de Stadhuisbrug, waarin nu nog de Bibliotheek en Broese Boekverkopers zitten, verkopen. Voorwaarde is dat de toekomstige koper het huidige huurcontract tussen de gemeente en de boekwinkel handhaaft.



De gemeente verloor in 2015 een rechtszaak van Broese over het opzeggen van de huur. De uitkomst was dat de boekwinkel nog zeker tien jaar in het pand mag blijven.



Het afgelopen jaar zijn er volgens de gemeente meerdere 'goede gesprekken' gevoerd met Broese en is er een onderzoek gestart naar een gezamenlijke win-winsituatie. Essentie daarvan was dat de winkel naar een ander deel van het pand zou verhuizen om over meer, en tegelijk minder dure, meters te kunnen beschikken.



De verwachting was dat het pand zo voor een potentiële eigenaar betere exploitatiemogelijkheden zou krijgen, wat zou resulteren in een hogere verkoopopbrengst. Toch zijn de gemeente en Broese er niet uitgekomen.



De bibliotheek wil in de tweede helft van 2018 verhuizen naar het voormalige postkantoor aan de Neude. Zodra er zekerheid is over het moment van vertrek, kan het pand aan de Stadhuisbrug in de markt worden gezet.



Broese probeert met de nieuwe eigenaar tot overeenstemming te komen over een interne verhuizing en een nieuw huurcontract.



