Gewapende overval op De Patatkoning in Maarssen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 20:34 uur | update: 21:08 uur

Foto: RTV Utrecht

MAARSSEN - In Maarssen is vanavond een overval gepleegd op de Kaatsbaan. De dader had het gemunt op snackbar De Patatkoning. Hij dreigde met een vuurwapen.



Niemand raakte gewond volgens de politie. Of de overvaller iets heeft buitgemaakt, is niet bekend.



De politie is een onderzoek gestart. Er vliegt een helikopter boven Maarssen.



Via Burgernet wordt opgeroepen om uit te kijken naar een donkergeklede man van ongeveer 1,80 meter lang.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht