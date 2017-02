Grote brand bij autohandel Lopik, sluit ramen en deuren

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 05:10 uur | update: 05:15 uur

Foto: Koen Laureij

LOPIK - Bij een autobedrijf in Lopik is iets voor 3.00 uur een zeer grote brand uitgebroken. Omwonenden van het pand aan de 3e Industrieweg moeten uit voorzorg hun ramen en deuren gesloten houden.



In het gebouw van Baars Autohandel staan auto's verdeeld over drie verdiepingen. De brandweer is met veel bluswagens uitgerukt.



Blussers proberen het vuur van buitenaf te doven, naar binnen gaan is te gevaarlijk. Ook wordt geprobeerd te voorkomen dat de vlammen overslaan naar omliggende gebouwen.



Later meer...



