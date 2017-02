Man rijdt auto in de prak in polder tussen Baarn en Eemnes

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 05:57 uur | update: 06:09 uur

De auto is helemaal kapot. Foto: Caspar Huurdeman (Foto 1 van 2) De lantaarnpaal lag woensdagavond plat op de grond. Foto: Caspar Huurdeman (Foto 2 van 2) ‹ ›

EEMNES/BAARN - Een automobilist is woensdagavond tegen een lantaarnpaal gebotst op de Wakkerendijk tussen Baarn en Eemnes. Veertig meter verderop kwam hij in de berm tot stilstand, zijn auto raakte zwaarbeschadigd.



De bestuurder moest blazen en is daarna meegenomen door de politie. Vermoedelijk had de man te veel gedronken. Hij was niet gewond.



Het ongeluk gebeurde rond 21.00 uur te hoogte van de Jonge Jaapeweg. De inmiddels verwoeste lantaarnpaal stond op een middengeleider die de bestuurder waarschijnlijk over het hoofd zag.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht