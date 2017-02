Soesters bezorgd over sporthal: "Ouderen worden de dupe"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 06:51 uur | update: 06:56 uur

Op de bewonersavond mochten mensen hun mening geven over de sporthal. Foto: RTV Utrecht

SOEST - Inwoners van Soest maken zich grote zorgen over het plan van de gemeente om een nieuwe sporthal in de wijk Overhees te bouwen. Woensdagavond kwamen zo'n tweehonderd mensen naar de bewonersavond.



De grootste vrees is dat een nieuw sportcomplex leidt tot verkeerschaos in de wijk. "Het aantal parkeerplaatsen is al veel te krap", zegt Henk Diemers van Belangenvereniging Overhees. "Ook de verkeersintensiteit zal enorm toenemen."



ZORGEN ONTERECHT

Wethouder Jannelies van Berkel was ook op de bewonersavond. Volgens haar zijn de zorgen over veel meer extra verkeer onterecht. "We moeten niet vergeten dat er nu al een mavo en een gymzaal zitten."



Van Berkel geeft toe dat Overhees al een drukke wijk is. "Daarom willen we de Di Lassostraat binnenkort opnieuw asfalteren. En we hebben een 'kiss & ride' ingepland bij de dichtstbijzijnde school. We proberen zoveel mogelijk aan de bezwaren tegemoet te komen."



OUDEREN

Vooral ouderen die op seniorencomplex de Vijverhof wonen zien een nieuwe sporthal met lede ogen aan. "Het is nu al hopeloos", zegt één van de bewoonsters tegen RTV Utrecht.



"Als er klaverjassen of bridgen is kan al niemand z'n auto kwijt. De jeugd mag van mij wel sporten hoor, maar dan worden wij weer als ouderen aan de kant geschoven."



De gemeenteraad praat donderdagavond over de plannen. Over twee weken is duidelijk of de sporthal er komt.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht