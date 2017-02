Nieuwe apparatuur voor radiologie in St. Antonius Nieuwegein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 07:27 uur | update: 07:28 uur

Verslaggever Nikki Herr krijgt een hersenscan. Foto: RTV Utrecht

NIEUWEGEIN - Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een spiksplinternieuwe radiologieafdeling. Volgens het Nieuwegeinse ziekenhuis wordt voortaan gewerkt met unieke apparatuur.



De nieuwe apparaten geven scherpere beelden en minder radiologische straling. "Het afgelopen halfjaar hebben we in het diepste geheim gewerkt aan dit nieuwe systeem", zegt radioloog Marco van Strijen.



"We hebben nu een systeem waarbij veel meer van het hele ziekenhuis geïntegreerd is en ook is hebben we veel aandacht voor de beleving van de patiënt."



Volgens Van Strijen kunnen bijvoorbeeld hersenscans voortaan veiliger en sneller gemaakt worden. "Via dit grote scherm zijn we veel sneller geïnformeerd. We hoeven niet meer naar andere plekken in het ziekenhuis te lopen om op schermen te kijken."



Woensdag werd het nieuwe systeem via een live-verbinding aan de wereld gepresenteerd.



