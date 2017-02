Voetganger gewond na aanrijding in Soesterkwartier

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 07:35 uur | update: 07:35 uur

Foto: Keistadnieuws

AMERSFOORT - Een voetganger is aangereden door een auto in het Amersfoortse Soesterkwartier. Het slachtoffer werd ter plaats behandeld door ambulancepersoneel en is naar het ziekenhuis gebracht.



Het ongeluk gebeurde donderdagochtend iets voor 7.00 uur op de Noorderwierweg. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend.



De verkeer in de straat was enige tijd gestremd.



