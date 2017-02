Files op A28 na crash met zeven auto's bij Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 07:45 uur | update: 08:24 uur

AMERSFOORT/LEUSDEN - Tijdens de ochtendspits is een aanrijding gebeurd op de A28 waarbij zeven auto's betrokken waren. De crash was tussen Amersfoort Vathorst en Leusden-Zuid.



Twee rijstroken zijn sinds 7.30 uur afgesloten en dat leidt tot fikse files. De extra reistijd is meer dan een half uur. Of bij het ongeluk gewonden zijn gevallen is nog niet bekend.



De voertuigen worden weggehaald, Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 8.45 uur weer volledig wordt vrijgegeven.



Een stuk verderop ging het op dezelfde snelweg ook mis. Bij knooppunt Rijnsweerd (Utrecht) klapte een auto in de vangrail. Ook hier is nog niet bekend of er gewonden zijn. Het ongeluk leidt mogelijk tot files.



Er wordt donderdag sowieso een zware ochtendspits verwacht vanwege het regenachtige weer en de harde wind die nu al waait.



