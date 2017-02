Tandarts wil geld zien van gemeente Woerden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 08:14 uur | update: 08:15 uur

WOERDEN/HARMELEN - Een tandarts uit Harmelen eist 15.000 euro van de gemeente Woerden. Zijn praktijk is slecht bereikbaar omdat er werkzaamheden zijn aan de Dorpsstraat.



Kees van Beekum vertelt aan het AD dat hij er via infoborden langs de weg achter moest komen dat de Dorpsstraat opnieuw op de schop zou gaan. Een jaar terug waren er ook al maandenlange werkzaamheden.



De gemeente Woerden, waar Harmelen onder valt, zou de tandarts gezegd hebben dat zijn praktijk bereikbaar blijft. Maar volgens Van Beekum kunnen zijn klanten niet meer met de auto bij hem komen. Sommige patiënten zijn slecht ter been.



Ook andere ondernemers, zoals de opticien, zeggen tegen de krant last te hebben van de werkzaamheden. "Keer op keer worden beloftes niet nagekomen", aldus de tandarts.



REACTIE WOERDEN

In een reactie laat Woerden weten dat de werkzaamheden gewoon goed zijn aangekondigd. "Er zijn borden geplaatst met daarop de huisnummers die nog bereikbaar waren. Van een blokkade van de Dorpsstraat is geen sprake geweest."



