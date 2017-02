Eigenaar autobedrijf: "Alles is vies en zwartgeblakerd"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 09:52 uur | update: 09:52 uur

Foto: Koen Laureij

LOPIK - Ton Baars van Baars Autohandel uit Lopik heeft een dramatische ochtend achter de rug. Een deel van zijn zaak is vannacht in vlammen opgegaan.



"Het is uiteindelijk nog meegevallen", vertelt de toch enigszins positieve autohandelaar aan RTV Utrecht. "Het voorste gedeelte, de werkplaats, is nog in tact."



"Ik werd wakker gebeld door mijn schoonzus. Ik ben er gelijk naartoe gegaan. Dan sta je heel raar te kijken. Het is helemaal vies, zwartgeblakerd en het stinkt."



De brandweer rukte met man en macht uit: vijf bluswagens en meerdere ladderwagens ging met spoed naar het pand aan de 3e Industrieweg. Er werd 'Grip 1' afgegeven. Inmiddels is het vuur onder controle.



Hoe groot de schade precies is weet Ton nog niet, hij mag nog niet naar binnen. Waarschijnlijk zijn veel auto's verwoest. De voertuigen zijn eigendom van de klanten van Ton.



