Extreme gladheid na diesellek in centrum Utrecht

UTRECHT - In het centrum van Utrecht was het donderdagochtend extreem glad omdat een vrachtwagen diesel had verloren. Meerdere fietsers zijn gevallen.



Het spoor lag onder meer op de Voorstraat, de Nobelstraat, de Van Asch van Wijckskade en de Wittevrouwensingel. Via Twitter kwamen ook meldingen van de Kievitstraat en de Van Humboldtstraat.



Hulpdiensten waren vanaf ongeveer 8.30 uur bezig met het opruimen van het dieselspoor. Iets voor 10.00 uur zei de politie dat alle wegen weer veilig zijn.



