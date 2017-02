"Hoogleraar UU smokkelde brieven voor Holleeder"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 09:46 uur | update: 09:50 uur

Stijn Franken. Foto: ANP

UTRECHT - Stijn Franken, de voormalig advocaat van Holleeder, zou geheime brieven voor hem de gevangenis in hebben gesmokkeld. Het OM houdt er ook rekening mee dat de crimineel post verstuurde via de Franken, die hoogleraar strafrecht is aan de Universiteit Utrecht.



Ondanks strenge veiligheidsmaatregelen onderhoudt Holleeder toch contact met de buitenwereld, schrijft De Telegraaf. De politie en het OM startten daarom een onderzoek.



De hoofdofficier van justitie in Amsterdam eist opheldering van de Deken van de Orde van Advocaten. Franken wil tegenover de krant niet reageren.



Het lekken door de advocaat wordt gemeld in het onderzoek naar vermeende pogingen door Holleeder om vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zijn zussen Astrid en Sonja en journalist Peter R. de Vries om het leven te laten brengen.



Franken is sinds 2003 hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Utrecht. Zijn advocatenkantoor zit in Amsterdam. Hij stond al eerder bekende verdachten bij zoals Volkert van der G. en Lucia de Berk.



