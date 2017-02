Stormalarm: KNMI geeft code oranje af, windstoten tot 120 km/u

Door de nieuwsredactie geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 09:57 uur | update: 11:23 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond code oranje afgegeven vanwege zeer zware windstoten. In de provincie Utrecht worden windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur werwacht.



Volgens het weerinstituut in De Bilt kan het stormachtige weer vanaf 13.00 uur hinder geven voor mensen die buiten zijn. Vanaf 17.00 uur dreigt gevaar door bijvoorbeeld omvallende bomen of losse takken. Code oranje geldt vooralsnog tot middernacht.



ACUUT GEVAAR

De politie verzoekt iedereen om alleen bij acuut gevaar alarmnummer 112 te bellen en in andere situaties schade aan openbare eigendommen aan de gemeente te melden. Schade aan persoonlijke spullen zijn een verzekeringskwestie.



De brandweer meldde vanmorgen al dat door het onstuimige weer een woonboot aan de Kanaalweg in Utrecht op drift was geraakt. Rijkswaterstaat zegt echter dat er geen sprake was van stormschade, maar dat de deining van een passerend schip de oorzaak was.



WESTEN

Vooral in het westen van onze provincie lijkt het vanmiddag los te gaan. De waarschuwing geldt verder ook voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.



Eerder voorspelden verkeersdiensten een heel drukke avondspits vanwege het weer. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met gevaarlijke omstandigheden door de zware windstoten. De NS zet uit voorzorg minder treinen in en op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht