Doldwaze man kopt ruit stuk op station Amersfoort

Door de nieuwsredactie geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 10:20 uur | update: 10:25 uur

De kapotte ruit van de kiosk. Foto: NS Veiligheid & Service

AMERSFOORT - Op station Amersfoort is een man woensdagavond compleet doorgedraaid. Hij richtte zijn woede op de ruit van een kiosk.



Eerst sprong hij door de ruit heen. Agenten en NS-medewerkers gingen snel naar het station om medische hulp te geven, maar daarna werd hij weer agressief.



"Nadat hij geholpen was zag de man kans om met volle kracht zijn lichaam naar achter te trekken en opnieuw door een andere ruit van de kiosk heen te koppen, ditmaal met zijn achterhoofd", schrijft de NS op Facebook.



De man maakte een zeer verwarde indruk. Er viel amper te communiceren met hem, hij had een lege blik in zijn ogen en sprak bijna geen Nederlands.



Hij bloedde ernstig na de dwaze actie. Uiteindelijk is hij aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Hij wordt naar de crisisdienst gebracht.



