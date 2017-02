"Vernoem grote natuurspeeltuin naar Dick Bruna"

Door de nieuwsredactie geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 11:08 uur | update: 11:09 uur

Bloemen op het Nijntje-pleintje voor Bruna. Foto: RTV Utrecht / Mark van der Wel

UTRECHT/LEIDSCHE RIJN - De grote natuurspeeltuin die dit jaar opent in Leidsche Rijn moet worden vernoemd naar Dick Bruna. Daarvoor pleit de PvdA in de stad.



"Dit is een prachtige gelegenheid om Dick Bruna op een passende wijze te eren in het Utrechtse straatbeeld", zegt de partij. De speeltuin komt in Hoge Weide bij boerderij De Hoef.



Er waren deze week meerdere initiatieven om Utrechtse plekken naar de onlangs overleden Nijntje-tekenaar te vernoemen. Een columnist van het AD suggereert zelfs dat de Galgenwaard moet worden omgedoopt tot het Dick Bruna Stadion.



Bruna overleed vorige week donderdag op 89-jarige leeftijd.



