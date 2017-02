Woonboot Utrecht op drift door deining passerend schip

Door de nieuwsredactie geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 11:07 uur | update: 11:26 uur

Foto: 112 Media Utrecht

UTRECHT - De brandweer in Utrecht heeft donderdagmorgen ingegrepen bij een woonboot die op drift was geraakt. Het vaartuig aan de Kanaalweg raakte los van de kade door een passerend schip.



De brandweer meldde aanvankelijk dat het onstuimige weer de oorzaak was. Rijkswaterstaat spreekt dat tegen. De dienst zegt dat een grote boot langsvoer en hevige deining veroorzaakte.



De woonboot is naar de kant gehaald en extra stevig vastgemaakt, om te voorkomen dat hij opnieuw afdrijft.



